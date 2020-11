Die ICE-Hockey-Liga wird am Sonntag wieder Fahrt aufnehmen.

99ers vs. VSV

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die Pause in der höchsten heimischen Eishockeyliga ist kurz vor dem Ende. Die bet-at-home ICE Hockey League wird nach der coronabedingten Pause am Sonntag fortgesetzt und das gleich mit einem Kracher: Die Graz 99ers empfangen ab 16.30 Uhr den VSV in der Merkur Eishalle. Das Spiel wird auf Puls 24 live zu sehen sein.

Aktuell arbeitet die Liga noch an einem neuen Rahmenterminplan, der schon am Donnerstag veröffentlicht werden soll. In einer Liga-Aussendung lautet es: "Bis Mitte Dezember sollen weitestgehend alle ausgefallenen Spiele nachgetragen werden. Die Veröffentlichung ist nach Einhaltung sämtlicher durch das Präventionskonzept auferlegter Vorgaben für Donnerstagnachmittag geplant."

Die Grazer rangieren nach sieben absolvierten Partien hinter den Capitals aus Wien auf dem ausgezeichneten zweiten Platz. Die Adler kreisen nach sechs Spielen und mit nur drei Punkten im Tabellenkeller.