Die Graz 99ers wurden von der Grazer Gesundheitsbehörde als der größte Cluster in der Landeshauptstadt angeführt. Mehr als 30 Personen sollen im Umfeld des heimischen Top-Klubs den Virus in sich tragen. Nun meldete sich 99ers-Manager Bernd Vollmann zu Wort: "Was die Zahlen betrifft, kann ich nur wiederholen, was wir vor ein, zwei Tagen schon bestätigt haben: Wir hatten einen Spieler mit Symptomen und haben dann Testungen durchgeführt und es tragen mehrere Spieler den Virus in sich. Wir haben aber so gut wie keine Spieler mit Symptomen und wie viele Personen im Umfeld den Virus in sich haben, können wir beim besten Willen nicht bestätigen oder kommentieren. Das Umfeld kann von uns – auch wiederum aufgrund der Datenschutzrichtlinien – nicht eingesehen werden. Da hat die Gesundheitsbehörde mehr Einsicht als wir und daher können wir diese Zahlen nicht bestätigen. Natürlich wünschen wir allen Kontakt 1- und Kontakt 2-Personen im Umfeld der 99ers gute Besserung." Die genaue Zahl der infizierten Spieler geben die Grazer nicht bekannt - wie auch die anderen betroffenen Klubs der ICE Hockey Liga.