Die Graz 99ers und Villach lieferten sich ab dem zweiten Drittel einen harten Kampf. Am Ende siegte der VSV mit 3:2 nach Verlängerung.

Brodie Reid (VSV) spielte stark © GEPA pictures

Die Weihnachtspause ist vorbei! Am Stefanitag empfingen die Graz 99ers im Liebenauer Bunker den VSV zum Auftakt der "Kärntner Tage" - es stehen die Partien gegen den KAC (28. Dezember in Klagenfurt, 1. Jänner in Graz) sowie das Auswärtsspiel beim VSV (3. Jänner) bevor.