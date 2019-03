Facebook

Lukas Kainz: Kein Grund für eine Panik © GEPA pictures

Im Grazer Lager herrscht Geschlossenheit. Vor allem, was den Optimismus betrifft. Wirklich niemand kann sich vorstellen, dass man „drei Mal in Folge gegen Linz verliert“. Aber nur dann würden die Grazer die Play-off-Serie gegen Linz nach einer 3:1-Führung doch noch verlieren. Das ist in einem EBEL-Viertelfinale überhaupt noch nie der Fall gewesen. Ja, auch die Statistik macht den 99ers Mut. Linz hat mit dem 3:2-Erfolg am Freitag in Graz nach Siegen auf 2:3 verkürzt. Heute – mit dem möglichen zweiten Erfolg in Folge – könnten die Black Wings zum 3:3 ausgleichen und damit ein alles entscheidendes siebentes Spiel in Graz erzwingen. Das will die Truppe von Doug Mason aber verhindern. Der Musterschüler des Grunddurchganges (Platz eins ums Champions-League-Ticket) will die „Reifeprüfung“ schon heute im zweiten Versuch in der Fremde ablegen. „Dann bliebe uns das Dienstag-Spiel erspart. In diesem Fall würde ich erstmals und wirklich gerne auf die Zuschauereinnahmen verzichten“, versichert 99ers-Manager Bernd Vollmann.