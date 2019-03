Die Graz 99ers müssen auf den Halbfinaleinzug noch warten. Linz verkürzte in der Serie auf 2:3. Am Sonntag steigt das sechst Spiel in Linz.

David Kickert war der beste Mann © GEPA pictures

Die Graz 99ers müssen am Sonntag wieder auf das Eis! Mit dem 2:3 gegen die Linzer im dritten Heimspiel der „Best of Seven“-Serie haben die Grazer den ersten Matchpuck gegen die Black Wings vergeben. Vor 4126 Zusehern spielten die Linzer ein starkes Defensivhockey und nutzten ihre Chancen. Es war beim Stand von 1:3 auch die letzte der Balck Wings. Held der Linzer war David Kickert. Der Keeper vereitelte einige Chancen der Grazer. "Ich habe viel zu tun gehabt, eine dreifache Overtime hätte ich so nicht überstanden. Wenn wir so wie heute spielen, wird es am Sonntag schwer. Wir müssen einfacher spielen und weniger Strafen ziehen", sagte er auf Servus Hockey Night - EBEL