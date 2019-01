Facebook

Bernd Vollmann: "99ers-Mini-Abo kommt" © GEPA pictures

Wenn’s im Grazer Eishockey läuft, dann rotieren auch die Drehkreuze in der Liebenauer Eishalle. Das 4:3 nach Penaltyschießen gegen Fehervar war das 22. und letzte 99ers-Heimspiel im Grunddurchgang. Die letzten zwei Partien sind auswärts zu bestreiten. Am Freitag kämpft die Mason-Truppe bei den Vienna Capitals um die Tabellenspitze, am Sonntag sind Setzinger und Co. noch in Dornbirn zu Gast und wollen die „Bulldogs“ ordentlich beißen.

Bei der Heim-Bilanz der Grazer sticht vor allem eines ins Auge: Der Tabellenzweite hat in dieser Saison bislang 65.198 Fans in den „Bunker“ gelockt. Mit 2963 Zuschauern im Schnitt sind die Grazer im Liga-Ranking derzeit auf Rang fünf. Die Nummer eins ist da Linz mit 4654 Fans im Schnitt. Graz hat aber im Vergleich zum Vorjahr den mit Abstand größten Zuwachs zu verzeichnen: ein Plus von 15.500. In der Saison 2017/18 waren die 99ers mit 2258 Fans pro Spiel das Schlusslicht der Liga. „Heuer haben wir bislang im Schnitt um 700 Besucher zugelegt, dafür können wir uns bei den Fans nur bedanken“, sagt Manager Bernd Vollmann. Und gibt sogleich das nächste Ziel bekannt. „Mit der Pick Round wollen wir den 3000er-Schnitt schaffen. Dazu gibt es für die Fans auch ein Zuckerl – ein Mini-Abo. Alle fünf Heimspiele in der Pick Round genießen, aber nur vier sind zu bezahlen. Auflegen können wir das Mini-Abo aber erst, wenn wir unsere Spieltermine kennen.“

Nur noch elf Legionäre

Gestern weilte Vollmann gemeinsam mit Präsident Jochen Pildner-Steinburg und Vorstandsmitglied Silvia Priversek bei der Liga-Generalversammlung in Salzburg. Die wichtigsten Punkte: Zagreb steigt wie angekündigt nach dem Grunddurchgang aus. Ob Feldkirch die Kroaten nächstes Jahr ersetzen wird, bleibt offen. Ab der kommenden Saison sollen aber nur noch elf Legionäre (plus eine Ausnahmeregelung für U24-Importspieler) pro Verein spielberechtigt sein. Graz hat damit kein Problem.