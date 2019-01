Facebook

1. Drittel: Am "Tag der Wehrpflicht" zogen die 99ers eigens angefertige Bundesheer-Trikots an. Ansonsten war aber alles beim Alten: Die Grazer agierten stark: Kevin Moderer (8.) holte sich hinter dem Bozener Tor den Puck, übersah dabei aber, dass Schlussmann Lelang Irving gerade nicht in seinem Kasten war und vergab so die große Chance auf das 1:0 für Graz. In Führung gingen nach zehn Minuten die Südtiroler - Matthew Mackenzie traf mit einem Schlagschuss von der blauen Linie. Thomas Höneckl im Grazer Tor ohne Abwehrchance. In der 13. Minute aber schon der Ausgleich: Dwight King traf im Nachstochern. Die Mannschaft von Trainer Doug Mason, bei der Oliver Setzinger und Daniel Oberkofler wieder mit von der Partie waren, gab ordentlich Gas - doch es blieb beim 1:1 zur Pause.

2. Drittel: Der Beginn des Mitteldrittel gehörte den Italienern, doch Höneckl stand jeweils seinen Mann und bewahrte die Grazer mit tollen Paraden vor einem Rückstand. Bis zur 29. Minute - da patzte der Schlussmann nämlich und bekam einen Schuss von Michael Blunden durch die Beine ins Tor. 1:2! Direkt nach dem Treffer musste auch noch Abwehrhüne Robin Jacobsson für zehn Minuten auf die Strafbank. Es war nicht das Drittel der 99ers, die nicht unverdient in Rückstand lagen.

3. Drittel: Im Schlussabschnitt wurde es ruppig auf dem Liebenauer Eis. Die Grazer wehrten sich mit Händen und Füßen gegen die drohende Niederlage, harte Checks und Scharmützel gehörten im dritten Drittel zur Tageordnung. Aber am Ausgang der Partie änderte dies nichts mehr, die 99ers mussten auch im vierten Saisonduell mit Bozen als Verlierer vom Eis.