Für Manuel Ganahl ist die Saison nur in Finnland vorbei. Ab nächster Woche stößt er zu Team Austria. Verletzungsbedingte Absagen von Stefan Ulmer, Brian Lebler und Andreas Kristler.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teamchef Roger Bader muss in der Verteidigung umschlichten. Stefan Ulmer hat abgesagt © APA/HELMUT FOHRINGER

Wie bereits exklusiv berichtet, wird Michael Raffl Österreichs Nationalteam für die Eishockey-WM in Bratislava verstärken. „Ich bin auf jeden Fall dabei. Es war mir immer eine Freude und eine Ehre, Österreichs Farben bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Außerdem bin ich noch immer geflasht, von diesem coolen Erfolg im Vorjahr, als wir den Klassenerhalt geschafft haben“, verrät der 30-jährige Stürmer, der vor wenigen Tagen seinen Vertrag bei den Philadelphia Flyers um zwei Jahre verlängert hatte. Damit könnte es in Wien zum Wiedersehen mit Klubkollegen und Flyers-Kapitän Claude Giroux kommen (Testspiel am 7. Mai bei Österreich gegen Kanada).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.