Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Nach dem 4:0-Sweep gegen die Graz 99ers haben die Rotjacken nun mehr als eine Woche Zeit sich auf das Finale vorzubereiten. Wer ihr Gegner sein wird, steht jedoch frühestens am Dienstag fest. In der Serie zwischen den Capitals und Salzburg steht es nämlich 2:2. Nach zwei Siegen der Wiener konnten die Mozartstädter am Freitag mit einem 5:3-Heimsieg ausgleichen und aus dem Duell eine Best-of-Three-Serie machen.



Die Bullen scheinen die unzähligen internen Turbulenzen, die sie fast die gesamte Saison begleiteten, endgültig hinter sich gelassen zu haben.

Erst in der Zwischenrunde wurde Trainer Greg Poss entlassen, Assistent Andreas Brucker übernahm, sorgte für neuen Teamgeist in der Mannschaft. Er schaffte es in kurzer Zeit Ruhe in die Kabine zu bringen, geniest das Vertrauen der Spieler. Die Salzburger zählten von Beginn der Saison an zu den Titelfavoriten, genau zum richtigen Zeitpunkt können sie nun ihr großes Potenzial auch ausschöpfen. Alleine der Einzug in das Halbfinale der Champions League bewies bereits eindrucksvoll die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Im Lager der Rotjacken rechnen viele Spieler mit einem Finaleinzug der Red Bulls, gegen die man auch das Heimrecht hätte.



Der Druck vor dem heutigen fünften Spiel in Wien liegt eindeutig bei den Capitals. Sie sind als Favorit in das Play-off gestartet, dominierten die Zwischenrunde. Trainer Dave Cameron bemängelte nach dem letzten Spiel vor allem das Offensivverhalten: „Es wurde zu kompliziert gespielt, wir müssen schneller zum Abschluss kommen.“ Viel wird auch von der Leistung von Goalie JP Lamoureux abhängen, der besonders in den ersten beiden Spielen ein ausschlaggebender Faktor für die Wiener war.



Egal auf wen der KAC ab nächsten Sonntag treffen wird, ein Vorteil ist ihm gewiss. Es bleibt genügend Zeit sich zu regenerieren und sich akribisch auf das Finale vorzubereiten.