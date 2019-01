Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Headcoach Roger Bader versammelt das Team in Klagenfurt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Amir Beganovic)

Am 4. Februar trifft sich die österreichische Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf den Österreich Cup in Klagenfurt. Zwei Debütanten finden sich im 28-Mann-Kader von Teamchef Roger Bader für die Spiele gegen Dänemark, Frankreich und Norwegen. „Dieses Turnier ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Mannschaft. Der Österreich Cup ist mit starken A-Nationen besetzt, das ist uns in unserer Vorbereitung sehr wichtig“, sagt Teamchef Roger Bader. „Wir können in Klagenfurt weitere Kandidaten für die Weltmeisterschaft beobachten. Wir freuen uns, dass wir wieder in Klagenfurt spielen und hoffen auf viele Zuschauer sowie eine gute Stimmung.“

Österreich-Cup 07.02.2019, 16:30 Uhr: Norwegen – Frankreich 07.02.2019, 20:00 Uhr: Österreich – Dänemark 08.02.2019, 16:30 Uhr: Österreich – Frankreich 08.02.2019, 20:00 Uhr: Dänemark – Norwegen 09.02.2019, 16:30 Uhr: Österreich – Norwegen 09.02.2019, 20:00 Uhr: Frankreich – Dänemark