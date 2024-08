Ex-US-Open-Sieger Carlos Alcaraz ist am Donnerstagabend in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York ausgeschieden. Der Spanier verlor in Flushing Meadows gegen den ungesetzten Niederländer Botic van de Zandschulp mit 1:6, 5:7 und 4:6. Damit endete eine 15 Spiele andauernde Siegesserie des French-Open- und Wimbledonsiegers bei den Majors.

Geballte Faust beim Niederländer Botic van De Zandschulp © AFP / Charly Triballeau

Nach einer Spielzeit von 2:19 Stunden hatte der Außenseiter drei Matchbälle. Und van de Zandschulp nutzte gleich den ersten. Es war der erste Sieg des Niederländers gegen einen Top-Ten-Gegner bei einem Major. Nächster Gegner wird nun der Brite Jack Draper sein.