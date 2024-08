Alles andere als einen Auftakt nach Maß feierte Dölsach in der Unterliga. Gegen Titel-Mitfavorit Thal/Assling setzte es eine bittere 1:5-Niederlage. „Wir haben speziell bei den ersten drei Gegentreffern haarsträubende Fehler in der Defensive gemacht, die der Gegner auch eiskalt nutzen konnte. Diese gilt es am Sonntag (16 Uhr) zu minimieren“, blickt Trainer Andreas Wenger dem Heimderby gegen Nußdorf entgegen und weiß: „Wir haben in der letzten Saison gegen die Nußdorfer starke Leistungen gezeigt, vor allem vor heimischem Publikum.“ Den Dölsachern steht für das Derby der komplette Kader zur Verfügung. Mit einem Punktegewinn will man „so schnell wie möglich vom Tabellenende wegkommen. Das Saisonziel ist eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld. Wir wollen mittelfristig mit dem Abstieg nichts zu tun haben und die neuen jungen Spieler stetig weiterentwickeln.“ Die Nußdorfer reisen hingegen mit einem 5:2-Auftaktsieg gegen Rothenthurn zum Erzrivalen und wollen mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel zumindest den dritten Platz verteidigen.