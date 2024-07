Sebastian Ofner hat in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatzturniers in Hamburg angeschlagen aufgeben müssen. Der Steirer lag am Dienstag gegen den argentinischen Qualifikanten Marco Trungelliti mit 1:6,3:4 zurück, ehe er aufgrund von Problemen an beiden Fersen die Partie nicht fortsetzten konnte. Für das Tennis-Heimturnier kommende Woche in Kitzbühel und die Ende Juli beginnenden Olympischen Spiele gab Ofner aber Entwarnung.