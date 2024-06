Seine gute Laune hat Robert Lewandowski trotz Verletzungspause nicht verloren. Der polnische Kapitän radelte am Dienstag bestens gelaunt durch den Stadtwald in Hannover zum Mannschaftstraining und posierte gelassen mit einem Victory-Zeichen. Ein Comeback des früheren Weltfußballers nach einer Muskelverletzung zeichnet sich ab, rechtzeitig für das richtungsweisende zweite Gruppenspiel bei der Fußball-EM am Freitag (18.00 Uhr/live ServusTV und ARD) in Berlin gegen die ÖFB-Elf.

Dann könnte der Stürmerstar des FC Barcelona wieder die Rolle als polnische Lebensversicherung übernehmen. Bei den beiden vergangenen großen Turnieren, EURO 2020 und WM 2022, zeichnete Lewandowski für fünf der sieben Polen-Tore verantwortlich. Den EM-Auftakt in Deutschland gegen die Niederlande (1:2) in Hamburg hatte der 35-Jährige verpasst, er war als Motivator und Ratgeber in der Kabine aber trotzdem involviert. „Wir haben vor dem Spiel gesprochen und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Er hilft uns allen“, sagte Ersatzmann Adam Buksa, dem gegen „Oranje“ der Führungstreffer gelungen war.

Nationale Hoffnung auf Lewandowskis Schultern

Als Rekordspieler (150 Länderspiele, 82 Tore) und zweimaliger Weltfußballer trägt Lewandowski die Last der nationalen Hoffnungen auf seinen Schultern, auch wenn das Spiel der Polen nicht mehr ausschließlich auf den Ausnahmekicker ausgerichtet ist. Zuletzt glänzte der Torjäger weniger als Vollstrecker, vielmehr stellte er sich in den Dienst seiner Mannschaft. „Er hat seine eigenen Prinzipien zur Seite gelegt. Er spielt so intelligent und kreiert viele Freiräume für seine Mitspieler“, erklärte der polnische TV-Experte und frühere Tirol- sowie Austria-Torjäger Radoslaw Gilewicz im APA-Gespräch.

In den vergangenen sieben Länderspielen erzielte Lewandowski nur ein Tor, gefährlich ist der Mittelstürmer aber immer. „Die Qualität hat er noch, er braucht nicht viele Chancen. Wenn jemand Fehler macht, dann ist er da“, erklärte Gilewicz. In Barcelona kam Lewandowski in der abgelaufenen Saison auf 19 Ligatore, womit eine beeindruckende Serie zu Ende ging. Denn erstmals seit sechs Saisonen wurde der langjährige Bayern-Stürmer nicht Torschützenkönig.

In Polen ist Lewandowski ein Nationalheld

Seiner Beliebtheit in Polen tat dieser Umstand freilich keinen Abbruch. In der Heimat genießt Lewandowski weiterhin Nationalhelden-Status, auf Instagram hat er derzeit 35,5 Millionen Follower und damit fast so viele wie Polen Einwohner (etwa 38 Millionen). Auch Ehefrau Anna Lewandowska erfreut sich als ehemalige Karateka und erfolgreiche Unternehmerin großer Beliebtheit.

Gemeinsam mit den beiden Töchtern Klara (7) und Laura (4) lebt die Familie derzeit im Küstenstädtchen Castelldefels etwas außerhalb von Barcelona. Lewandowskis Vertrag beim spanischen Spitzenclub läuft noch bis 2026, ab der kommenden Saison kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick. In zwei Jahren will sich der Goalgetter dann überlegen, wie es mit der Karriere weitergeht.

In Deutschland könnte Lewandowski sein letztes großes Turnier im Teamtrikot bestreiten, im August feiert er seinen 36. Geburtstag. Falls die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gelingen sollte, könnte es sich der Nationalheld aber noch einmal anders überlegen. Doch zuerst soll bei der EURO erst einmal der Aufstieg ins Achtelfinale gelingen. Die Partie gegen Österreich scheint dafür das Schlüsselspiel.