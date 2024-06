Zuletzt war Kevin Stöger, der mit Bochum in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hat, mit dem LASK in Verbindung gebracht worden. Jetzt steht fest: Der 30-Jährige bleibt in Deutschland, wechselt aber den Verein. „Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen“ wechselt der Österreicher ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach. Er hat einen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterzeichnet.