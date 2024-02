Kärntner Eishockeyderbys, wie jenes am Sonntag in Klagenfurt, wecken immer Emotionen, bleiben den Fans und auch den Spielern oft lange in Erinnerung - im negativen, sowie auch im positiven Sinn. Der Klagenfurter 6:1-Sieg war aber auch für ein „Liga-Urgestein“ eines der berührendsten Spiele, das wohl für immer in seinem Kopf verankert bleibt. Für Headreferee Viki Trilar war es nämlich der 700. Ligaeinsatz und zugleich auch das letzte Spiel seiner Laufbahn.