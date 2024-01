Jarl Magnus Riiber, einer der besten Nordischen Kombinierer der Gegenwart, freut sich wieder auf Nachwuchs. Der Norweger ließ seine Fangemeinde auf Instagram wissen, dass Sunna Margret Tryggvadottir wieder schwanger ist. Im Jahr 2020 kam das erste Kind der beiden zur Welt.

Auch aus sportlicher Sicht hat Riiber allen Grund zur Freude: Er führt den Gesamtweltcup in der laufenden Saison vor ÖSV-Athlet Johannes Lamparter an. Der nächste Weltcup-Bewerb findet am kommenden Wochenende in Oberstdorf statt.