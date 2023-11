Seit rund zwei Jahren lebt Johanna Ebner bereits in den USA. Im August holte sie in Fontana den österreichischen Meistertitel ab. Die 23-Jährige lernte den Golfsport in St. Veit kenne. Nun studiert sie an der University of Kansas Sportmanagement. Ihr Ziel ist freilich eine Profikarriere im Golf.

Nun gelang ihr der nächste Schritt. Sie wurde in Kansas ins „Academic All-District At-Large-Team“ der College Sports Communicators (CSC) berufen. Sie studiert im zweiten Jahr und hat für die Aufnahme ins College-Team den notwendigen Notendurchschnitt gebracht. Die gebürtige Villacherin erzielte in der Saison 2022/23 drei Top-20-Platzierungen und war mit einem Durchschnitt von 73,6 pro Runde Zweiter im Team.

Um nominiert zu werden, muss ein studentischer Sportler an mindestens 50 Prozent Teamspielen mit einem kumulativen Notendurchschnitt von mindestens 3,50 (auf einer Skala von 4,0) an seiner aktuellen Einrichtung teilnehmen.

Johanna Ebner im All-District-Team © KK

Auf Sepp Strakas Spuren

Im kommenden Jahr wird Kärntens nächstes Golftalent die Reise in die USA antreten. Victoria Bauer vom GC Seltenheim bekam ein 100-Prozent-Stipendium und wird ihr Ausbildungslager in San Antonio (Texas) aufschlagen. Einige Zeit musste sie auf die Entscheidung warten, jetzt „bin ich aber überglücklich und freue mich riesig“, sagte Bauer. So treten zwei Kärntnerinnen in die Fußstapfen von Sepp Straka, der auch über eine Ausbildung in den USA mittlerweile zu einem großartigen Profi auf der PGA-Tour entwickelte.