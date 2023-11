Nach der glatten 7:1-Niederlage gegen die Slowakei treffen Österreichs Herren am Samstag im zweiten Spiel des Deutschland-Cups auf den Gastgeber. Es ist das insgesamt 81. Duell mit dem großen Nachbarn und da kann die Bilanz etwas aufgehübscht werden. 18 Siege bei drei Unentschieden und 59 Niederlagen stehen zu Buche. Das bislang letzte hat Rot-Weiß-Rot im Rahmen der WM 2:4 verloren. Die Deutschen schafften es damals bis ins Finale. Senna Peeters und Paul Stapelfeldt rücken nach der Auftaktniederlage in den Kader von Trainer Roger Bader nach: „Jetzt gilt es den nächsten Schritt zu machen, dass wir im nächsten Spiel viel besser spielen als im ersten. Einfach, weil wir uns an das Tempo und die Intensität in diesem Turnier gewöhnt haben.“ Deutschland siegte im ersten Spiel gegen Österreichs Sonntag-Gegner Dänemark 4:1.

Mehr zum Thema