Nach dem deutlichen 4:0-Sieg seiner Bayern gegen Dortmund lieferte Trainer Thomas Tuchel ein schon jetzt legendäres Sky-Interview ab. Der deutsche Coach stand in den vergangenen Tagen immer wieder in der Kritik, vor allem von den TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann. Nach dem Sieg kam nun die Retourkutsche.

Auf die Frage nach der starken Leistung antwortete Tuchel ironisch: „Trotz Zerwürfnis mit der Mannschaft.“ Moderator Sebastian Hellmann hakte nach und fragte nach den Gründen für den Erfolg. „Lothar oder Didi wissen es bestimmt“, sagte der Trainer und spielte auf Lothar Matthäus und Didi Hamann an. In Folge baute sich auch Matthäus ein, was Tuchel nicht kaltließ. Er könne nicht nachvollziehen, dass den Bayern immer wieder „schlechte Phasen“ nachgesagt werden.

Matthäus wollte sich verteidigen und ins Gespräch kommen, Tuchel blockte aber ab. „Ich möchte da nicht in die Diskussion einsteigen. Das ist dein Job, aber das ist mir too much. Ich will nicht Teil der Diskussion sein.“ Anschließend legt der Bayern-Trainer das Mikrofon auf den Tisch und verlässt die Runde abrupt. Ein heftiger Abgang nach der Machtdemonstration.