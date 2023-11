Die einen haben Talent, meint Lena Krug, die anderen müssen mehr für ihren Erfolg arbeiten. In ihrem Fall waren Disziplin und Konsequenz dafür verantwortlich, dass sie schon etliche Medaillen gewinnen konnte, sagt die junge Badmintonspielerin – ihre wertvollste ist die „Goldene“ der U22-Meisterschaft im Damen-Doppel mit Chiara Rudolf. „Damit konnte man nicht rechnen, es gab starke Konkurrenz und wir haben ohne Satzverlust gewonnnen“, sagt die 18-Jährige. In der Jugend hat sie sich entschieden, den Fokus auf das Doppel zu legen. „Ich war im Doppel besser. Und es hat mir mehr Spaß gemacht“, sagt Krug. Eine weise Entscheidung: Jüngst sie sich für die Teilnahme an der U19-WM in Spokane (USA) qualifiziert und sich mit den Besten ihres Alters gemessen.