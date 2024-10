Die Auswahl an verschiedensten Lehrberufen ist groß wie nie, in der ­Steiermark wurden im Vorjahr Lehrlinge in rund 170 Berufen ausgebildet. Metalltechnik ist nach wie vor der Top-Lehrberuf in der Steiermark. Auf den weiteren Plätzen liegen Einzelhandelslehrberufe, gefolgt vom Lehrberuf Kraftfahrzeugtechnik (hier gibt es im Spezialmodul Hochvolt-Antriebe um 38,1 % mehr Lehrlinge als im Vorjahr).

Bei weiblichen Lehrlingen steht weiter der Lehrberuf Einzelhandelskauffrau an der Spitze. Im Ranking folgen die Lehrberufe Bürokauffrau, Metalltechnikerin, Friseurin (Stylistin) und Verwaltungs­assistentin. Bei männlichen Lehrlingen steht der Lehrberuf des Metalltechnikers an erster Stelle, gefolgt von den Berufen Elektrotechniker, Kraftfahrzeugtechniker, Installations- und Gebäudetechniker sowie Einzelhandelskaufmann und Mechatroniker.

Berufsbildende Schulen in der Region Südoststeiermark

Berufsbildende Mittlere Schulen

Fachschule für Sozialberufe (FSB) Mureck und Fachschule für wirtschaftliche Berufe (BFW) Mureck

Theoretische und praktische Ausbildung im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich

Süßenberger Straße 27

8480 Mureck

Telefon: (050) 248 080

office@hlw-mureck.at

www.hlw-mureck.at/fsb

Fachschule Halbenrain

Fachschule für Land- und ­Ernährungswirtschaft

Berufs­reifeprüfung/Matura im 4. Ausbildungsjahr

Halbenrain 1

8492 Halbenrain

Telefon: (03476) 20 69

fshalbenrain@stmk.gv.at

Fachschule Hatzendorf

Fachschule für Land- und Forstwirtschaft

Hatzendorf 110

8361 Hatzendorf

Telefon: (03155) 22 52

lfshatzen@stmk.gv.at

Fachschule Schloss Stein

Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft

Petzelsdorf 1

8350 Fehring

Telefon: (03155) 23 36

fsstein@stmk.gv.at

Handelsschule (HAS) Feldbach

Pfarrgasse 6

8330 Feldbach

Telefon: (050) 248 063 100

hakoffice@hak-feldbach.at

www.hak-feldbach.at

Tourismus- und Genussakademie | Hotelfachschule (HFS) Gleichenberg

Abschluss: Diplom, 3 Lehrberufe, Berufstitel: Hotelkaufmann/-frau

Kaiser-Franz-Josef Straße 18

8344 Bad Gleichenberg

Telefon: (03159) 22 09

schule@tourismusschule.com

www.tourismusschule.com

Berufsbildende Höhere Schulen

Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAFEP) Mureck

Berufsausbildung zur/zum Kindergartenpädagog:in 5 Jahre, Reife- und Diplomprüfung

Süßenberger Straße 29

8480 Mureck

Telefon: (050) 248 081

office@bakip-mureck.at

www.bakip-mureck.at

Handelsakademie (HAK) Feldbach – Vulkanland Business School

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (HLW) Feldbach

Zweige: HAK DigBiz, HAK Notebook und HAK Classic

Pfarrgasse 6

8330 Feldbach

Telefon: (050) 248 06 31 00

hakoffice@hak-feldbach.at

www.hak-feldbach.at

Höhere Lehranstalt für Tourismus (HLT) Gleichenberg

Höhere Lehranstalt für Tourismus mit den Schwerpunkten Fremdsprachen und Eventmanagement & Digitales Marketing

Kaiser-Franz-Josef Straße 18

8344 Bad Gleichenberg

Telefon: (03159) 22 09

schule@tourismusschule.com

www.tourismusschule.com

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe (HLW) Mureck

Social Media und Kommunikationsdesign, Wirtschaft, Handel, Verwaltung und Tourismus

Süßenberger Straße 27

8480 Mureck

Telefon: (050) 248 080

office@hlw-mureck.at

www.hlw-mureck.at

Internationale Höhere Technische Lehranstalt (iHTL) Radkersburg

Elektrotechnik, Informationstechnologie und Automatisierungstechnik

Stadtgrabenstraße 17

8490 Bad Radkersburg

Telefon: (03476) 35 00 332

office@ihtl.at

www.ihtl.at