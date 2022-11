Ob als PR-Artikel in der Zeitung, als Mitdruck oder als beigelegtes Journal – mit der Kleinen Zeitung können Sie Ihre Geschichte(n) erzählen. Selbst zu gestalten, zu recherchieren und zu texten brauchen Sie dabei gar nicht: Denn das erledigen die Content-Profis der Kleinen Zeitung für Sie.

PR-Inserate

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, Ihr Produkt im Look & Feel redaktioneller Berichterstattung in einem Ressort und Format Ihrer Wahl. Alle Werbeflächen in der Zeitung können als PR-Inserat gebucht werden.

Die Tarife setzen sich aus dem jeweiligen Platzierungstarif und dem PR-Produktionskostenbeitrag zusammen.

Zu den Platzierungsmöglichkeiten

Mitdrucke

Der Mitdruck ist Bestandteil der Kleinen Zeitung und bietet Ihnen die Möglichkeit zur großflächigen und auffälligen Darstellung Ihrer Werbebotschaft.

Zu den Mitdrucken

Firmenjournale und Magazine

Sie möchten Ihr eigenes Magazin oder Firmenjournal? Ob als Beilage oder als Mitdruck in der Zeitung, auf Zeitungspapier oder LWC-Papier – auf Wunsch übernehmen wir die komplette Erstellung.

Zu den Beilagen

Tarife/PR-Produktionskostenbeiträge

Für die Erstellung von maßgeschneiderten Inhalten für Ihre Zielgruppe werden untenstehende Produktionskostenbeiträge in Rechnung gestellt. Diese beinhalten die Gestaltung, Bildbearbeitung, Textierung, Korrektorat (Stil, Grammatik, Silbentrennung) sowie zwei Korrekturschleifen.

Produktionskostenbeitrag im Hauptblatt

bis 1/4 Seite: € 65,00

bis 1/2 Seite: € 125,00

bis 1/1 Seite; € 225,00



Die Produktionskostenbeiträge fallen zusätzlich zum Inseratentarif an und sind nicht rabattfähig.

Produktionskostenbeitrag Journale & Magazine

ohne Fotoservice pro Seite: € 225,00

inkl. Fotoservice pro Seite: € 450,00

Die Produktionskostenbeiträge fallen zusätzlich zu Druck- und Beilegekosten an.