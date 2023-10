Kräuterpizza

Zutaten für 4 Personen

1/2 kg Mehl

1 TL Zucker

1 Würferl Germ

Olivenöl

1 B. Thymian

1 Zweig Salbei

3 Zweige Oregano

1 Zweig Rosmarin

4 dag Parmesan oder Pecorino

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Mulde drücken. Am Teigrand 1 TL Salz verteilen. Germ und Zucker in 2 dl lauwarmem Wasser auflösen und in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüberstreuen und gehen lassen, bis das Dampfl Risse zeigt.



2. Den Käse reiben. Die Kräuterblätter von den Stielen zupfen. Die Rosmarinnadeln und Salbeiblätter hacken und vermischen. Das Dampfl mit dem Mehl und 6 EL Öl zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.



3. Die Hälfte der Kräuter unter den Teig arbeiten. Den Teig halbieren. Jedes Teigstück dünn ausrollen und auf ein Blech legen. Die Oberfläche mit Öl bestreichen. Parmesan, grob gemahlenen Pfeffer und die restlichen Kräuter darüberstreuen.



4. Ins 200 Grad heiße Backrohr (zweite Einschubleiste von unten) schieben. 20 Minuten backen. Nun noch das Blech auf den Backrohrboden oder die unterste Einschubleiste stellen. Weitere fünf Minuten backen. Vor dem Servieren etwas Öl über die Pizzen träufeln.

