Paradeiser in Öl

Zutaten.

1 kg Paradeiser

4 Rosmarinzweige

8 Thymianzweige

Staubzucker

Olivenöl

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

1. Die Paradeiser halbieren. Kerne und Trennwände mit einem Teelöffel auskratzen. Tipp: Kerne und Trennwände in ein Sieb geben und durchpassieren. Den Saft auffangen und zum Aufgießen von Fleischgerichten oder Pastasoßen verwenden. Backpapier auf ein Backblech legen. Die Paradeiser mit der Höhlung nach oben auf das

Papier setzen. Salzen und pfeffern. Staubzucker darüberstreuen.

2. Die Hälfte der Kräuter darauf verteilen. Dann mit Olivenöl beträufeln. Bei 100 Grad Celsius (keine Umluft!) auf der untersten Schiene sieben Stunden trocknen. In der Zeit mehrmals wenden. Die Paradeiser mit den

restlichen Rosmarin- und Thymianzweigen in ein Glas schichten. So viel Olivenöl darübergießen, dass die Paradeiser vollständig bedeckt sind.

Die Paradeiser halten im Kühlschrank mindestens vier Wochen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis