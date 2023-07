Gefüllte Zucchini

Zutaten für 4 Personen:

4 mittelgroße Zucchini

10 dag Polentagrieß

1/2 l Magermilch

1/4 kg Eierschwammerln

2 bis 3 EL Mascarpone

5 dag Parmesan, frisch gerieben

Gemüsesuppe

Olivenöl

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung:

1. Die Milch leicht salzen. Aufkochen. Den Polentagrieß unter Rühren einrieseln lassen. Aufkochen und bei wenig Hitze ausquellen lassen. Immer wieder umrühren.



2. Die Schwammerln putzen, so wenig wie möglich waschen. Größere Schwammerln in grobe Stücke schneiden, kleine ganz lassen. Die Schwammerln in einer Mischung aus Olivenöl und Butter anrösten, bis der ausgetretene Saft ganz verkocht ist. Mit Salz und Pfeffer würzen.



3. Die Zucchini der Länge nach halbieren. So aushöhlen, dass Schiffchen entstehen. (Das Fruchtfleisch für eine Suppe verwenden.) Die Polenta mit Mascarpone und 3 dag Parmesan cremig verrühren. Die gerösteten Schwammerln untermengen. Die Schiffchen innen leicht salzen, mit der Polenta füllen und in eine Auflaufform setzen. Mit etwa 2 dl Gemüsesuppe untergießen. Den restlichen Parmesan über die Zucchini streuen, Butterflocken daraufsetzen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine halbe Stunde backen.



Tipp: Auch Steinpilze passen sehr gut in die Polentafülle.





