Gegrillter Ziegenkäse

Zutaten für 2 Personen.

2 weiße Ziegenkäsemedaillons à 6 dag

10 dag gemischte Frühlingssalate (z.B.Vogerlsalat, Portulak, Bärlauch, Röhrlsalat, Brunnenkresse)

1/2 B. Schnittlauch

1 Knoblauchzehe

Apfelbalsam- oder Himbeeressig

Walnuss- oder Haselnussöl

Lavendelhonig

Olivenöl

4 Walnusskerne

1 EL Pinienkerne

2 Scheiben Toastbrot

Salz

Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung.

1. Die Salate nach dem Waschen trocken schleudern. Nicht zu klein schneiden.



2. Eine Glasschüssel mit einer halben Knoblauchzehe ausreiben. Die Walnusskerne grob hacken. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Den Schnittlauch klein schneiden. Das Toastbrot in kleine Würfel schneiden. Die zweite Knoblauchhälfte in wenig Olivenöl erhitzen. Die Brotwürfel darin goldgelb rösten. Auf Küchenpapier legen.



3. Essig, 1 TL Honig, Salz und Pfeffer verrühren. Öl mit dem Schneebesen unterschlagen. Den Salat damit abmachen. Brotwürfel, Schnittlauch, Walnuss- und Pinienkerne darüberstreuen. Den Ziegenkäse in eine feuerfeste Form legen. Mit Olivenöl bestreichen. Unter dem heißen Grill drei bis vier Minuten goldbraun grillen. Den Salat auf großen Tellern anrichten, den Ziegenkäse danebensetzen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis