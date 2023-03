Erdäpfelstrudel mit Gemüse

Zutaten für 4 Personen.

1 P. Blätterteig (30 dag)

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

10 dag Karotten

Muskatnuss

10 dag Erbsen, tiefgekühlt

1 B. Petersilie

1 B. Schnittlauch

40 dag mehlige Erdäpfel

Butter

2 Dotter

1 dl Schlagrahm

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

1. Die Erdäpfel am Vortag kochen. Die Karotten schälen und in sehr kleine Würfel schneiden. In leicht gesalzenem Wasser weich kochen. Abseihen. Das Wasser nochmals aufkochen und die Erbsen darin auftauen. Ebenfalls abseihen.

2. Knoblauch und Schalotten fein hacken und in Butter glasig dünsten. Petersilie und Schnittlauch klein schneiden. Die Erdäpfel schälen und grob reiben. 1 Dotter (wenn der Dotter sehr klein ist, eventuell einen zweiten dazugeben) mit Schlagrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer,

Muskatnuss, Petersilie und Schnittlauch würzen.

3. Erdäpfel, Gemüse und Dotterrahm vermengen. Den Blätterteig auflegen. Die Erdäpfel-Gemüse-Masse darauf zu einer Rolle formen. Den Blätterteig darüber schlagen. Die Ränder fest drücken. Den Strudel auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Den Teig mehrmals einstechen. 1 Dotter verschlagen und den Teig damit bestreichen. Den Strudel im 200 Grad heißen Backrohr eine knappe halbe Stunde backen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis