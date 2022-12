Erdäpfel Maroni-Püree

Zutaten für 4 Personen.



1/2 kg Erdäpfel

20 dag vorgekochte Maroni (vakuumverpackt im Handel)

Butter

ca. 1/2 l Milch

evtl. Thymianzweige

Salz

Muskatnuss

Zubereitung

1. Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, ausdampfen lassen, schälen und sofort durch die Presse drücken. Die Milch erhitzen und die Maroni darin weich garen, aus der Milch heben und durch die Erdäpfelpresse drücken.

2. Erdäpfel- und Maronipüree verrühren und dabei so viel heiße Milch unterrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Zum Schluss noch etwas Butter unter das Püree heben. Mit Salz und Muskat abschmecken. Wer mag, kann beim Anrichten noch einige in heißem Öl frittierte Thymianzweige auf das Püree legen.

3. Eine andere Möglichkeit: Glasierte Maroni zum Erdäpfelpüree reichen. Dazu etwas Butter in einer Pfanne zerlassen. Wenig Zucker darin karamellisieren. Die vorgekochten Maroni dazugeben und in der karamellisierten Butter schwenken. Mit etwas Hühnersuppe (der Pfannenboden darf gerade damit bedeckt sein) aufgießen. Einkochen lassen. Nochmals wenig Suppe in die Pfanne gießen und nochmals einkochen. Extra zum Fleisch bzw. Erdäpfelpüree reichen.

