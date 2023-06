Marillentarte

Zutaten.

1 kg Marillen

3 dag Mandelstifte

6 Biskotten

Gelierzucker

Für den Teig.

27 dag Mehl

18 dag Butter

2 EL Zucker

2 EL kaltes Wasser

1 Prise Salz





Zubereitung.

1. Aus den Teigzutaten rasch einen Mürbteig kneten. In Folie wickeln und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Zwischen zwei Folien dünn ausrollen und eine große Tarteform damit auslegen. Einen Rand hochziehen. Mit einer Gabel mehrmals in den Teigboden stechen. Nochmals für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.



2. Inzwischen die Marillen halbieren und entkernen. Die Biskotten in ein Sackerl geben und mit dem Nudelwalker fein zerbröseln. Die Brösel auf dem Teigboden verteilen.



3. Die Marillen mit der Öffnung nach unten dicht an dicht auf den Teigboden setzen. Mit etwas Gelierzucker bestreuen. Die Mandelstifte darauf verteilen. Auf der Mittelschiene ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde backen. Zehn Minuten vor Ende der Backzeit die Tarte auf die unterste Schiene stellen.



4. Die Tarte schmeckt lauwarm am besten. Wer will, kann Vanilleeis dazu reichen oder – ganz klassisch – mit Schlagobers servieren.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis