Tarte mit Muskatellercreme

Zutaten für den Teig:

1/4 kg Mehl

1/8 kg Butter

1 Prise Salz

2 Dotter

10 dag Zucker

Zutaten für den Belag:

1,5 dl Muskatellerwein

10 dag Zucker

1/4 l Schlagrahm

3 Dotter

Zitronensaft

4 Blatt Gelatine

1/2 kg Erdbeeren

Zubereitung.

1. Die Teigzutaten rasch zu einem Mürbteig verkneten. In Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Den Teig dünn ausrollen und in eine Tarteform (28 cm) legen. Dabei einen Rand hochziehen. Mehrmals mit einer Gabel in den Teigboden stechen. Nochmals eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Backpapier auf den Teigboden legen und mit Hülsenfrüchten beschweren. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und 20 Minuten backen.



2. Hülsenfrüchte und Papier entfernen. Etwa acht Minuten weiterbacken, bis der Teig goldbraun ist. Gelatine einweichen. Wein, Dotter, Zucker und etwas Zitronensaft über Dunst cremig schlagen. Von der Hitze nehmen. Die ausgedrückte Gelatine unter die Creme rühren. In Eiswasser stellen und kaltrühren. Das steif geschlagene Obers unterheben, sobald die Cremebeginnt, fest zu werden. Auf den ausgekühlten Teigboden streichen und mindestens drei Stunden kalt stellen. Die Torte mit halbierten Erdbeeren oder Himbeeren belegen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis