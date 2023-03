Reindling nach Backprofi Art

Ein originaler Kärntner Reindling wird in einem Reindl gebacken – daher auch der Name. Häufig wird er aber auch in einer Gugelhupfform gebacken. Die klassische Fülle für den Kärntner Reindling besteht üblicherweise aus Zimt, Zucker und Rosinen, kann aber ganz nach Belieben abgewandelt werden. Der Fantasie und dem persönlichen Geschmack sind diesbezüglich keine Grenzen gesetzt.

Zutaten.

Für den Teig.

500 g Bio-Weizenmehl Type 480 Universal

7 g Salz

60 g Bio-Zucker

60 g Bio-Butter (handwarm)

10 g Rum

30 g frische Hefe

270 g Bio-Milch 36 °C (lauwarm)

Für die Fülle.

50 g Bio-Butter mit

180 g Bio-Zucker (oder Bio-Rohrzucker) und

10 g Bio-Zimt vermischen

150 g Bio-Rosinen (am Vortag mit 20g Rum und 20g Wasser angesetzt)

etwas flüssige Butter zum Bestreichen der Reindlform

30g Bio-Zucker zum Bestreuen der Reindlform

1 Bio-Ei (Größe M) zum Bestreichen vor dem Backen

1 Reindl (ca. 2 l Inhalt)

Knetzeit.

3 Minuten langsam, 7 Minuten intensiver, gesamt 10 Minuten Teigruhe nach dem Kneten: 30 Minuten

Gehzeit vor dem Backen: ca. 40 Minuten

Backzeit.

ca. 50 Minuten bei 160°C Heißluft oder 170°C Ober- Unterhitze

Zubereitung.

1. Alle Teigzutaten genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten. Den Teig nach dem Kneten auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, leicht rundformen (wirken) mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Raumtemperatur 30 Minuten rasten lassen.

2. Das Reindl mit flüssiger Butter bestreichen und zusätzlich mit etwas Zucker bestreuen. Auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche den Teig zu einem Rechteck ausrollen (optimale Größe: 45 x 35 cm). Den Teigfleck nun mit etwas zerlassener Butter bestreichen. Zucker und Zimt mischen, über den ganzen Teig verteilen und anschließend mit Rosinen bestreuen.

3. Den Teig nun von oben nach unten kompakt einrollen. Die Rolle spiralförmig eindrehen und in das Reindl geben. Den Reindling nun leicht mit Wasser besprühen und bei Raumtemperatur zugedeckt ca. 40 Minuten rasten lassen. Zwischendurch den Reindling immer wieder ganz leicht mit Wasser befeuchten das die Oberfläche nicht austrocknet.

4. Den Backofen auf 160 °C Heißluft oder 170 °C Ober- Unterhitze vorheizen. Das Ei verquirlen und den Reindling vor dem Backen gleichmäßig bestreichen. In den vorgeheizten Backofen schieben. Nach dem Backen sofort aus dem Reindl geben und auf einem Rost auskühlen lassen.