Steirisches Bio-Osterbrot

Zur Osterjause darf ein selbstgemachtes Milchbrot auf keinen Fall fehlen. Vor allen in der Steiermark gibt es hier viele verschiedene Rezepte mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Backprofi Christian Ofner präsentiert hier seinen Klassiker.

Zutaten für 2 Osterbrote.

600 g Bio-Weizenmehl Type 480 Universal

8 g Salz

5 g Backprofis Bio-Gerstenmalzmehl oder Honig

75 g Bio-Zucker

60 g Bio-Butter (handwarm)

42 g frische Hefe (1 Würfel)

345 g Bio-Milch 36 °C (lauwarm)

80 g Rum Rosinen (am Vortag mit 10g Rum und 10g Wasser angesetzt, werden erst am Ende des Knetvorganges langsam untergehoben)

1 Bio-Ei (Größe M) zum Bestreichen

1 Schuss Milch

Knetzeit.

3 Minuten langsam, 7 Minuten intensiver

1 Minute Rosinen unterheben, gesamt 10 Minuten

Teigruhe nach dem Kneten: 20 Minuten

Gehzeit vor dem Backen: ca. 30-40 Minuten

Backzeit.

ca. 28 -30 Minuten bei 180°C Heißluft oder 200°C Ober- Unterhitze (mit ganz leicht geöffneter Backofentür)

Zubereitung.

1. Alle Teigzutaten genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten. Die Rum Rosinen am Ende der Knetzeit langsam unterheben. Den Teig nach dem Kneten mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Raumtemperatur 20 Minuten rasten lassen.

2. Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und zwei gleich große Teigstücke auswiegen. Die beiden Teigstücke rundformen (wirken) und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Oberfläche gut mit Wasser befeuchten und 30- 40 Minuten bei Raumtemperatur zugedeckt gehen lassen.

3. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180° C Heißluft oder 170 °C Ober- Unterhitze vorheizen. Die beiden Osterbrote vor dem Backen kräftig und vor allen gleichmäßig mit einer Ei- Milchmischung bestreichen. Mit einer Nadel die beiden Brote ca. 20 mal bis zum Boden gut durchstechen. Die Brote in die mittlere Schiene des Backofens schieben und sofern möglich mit leicht geöffneter Backofentür backen.

Die Osterbrote nach dem Backen auf einem Rost gut auskühlen lassen.

Bio Brioches Osterbrot

Ein Brioches Brot kann das ganze Jahr gebacken werden. Da freut sich die Familie wenn am Sonntag beim Frühstückstisch dieses süße Brot aufgeschnitten wird. Eingewickelt in Frischhaltefolie bleibt es besonders lange saftig.

Zutaten für 2 Brioches Brote

500 g Bio-Weizenmehl Type 480 Universal

7 g Salz

90 g Bio-Zucker

90 g Bio-Butter (handwarm)

20 g Rum (38%)

2 Bio- Eidotter (Größe M)

42 g frische Hefe (1 Würfel)

200 g Bio-Milch 36 °C (lauwarm)

Abrieb einer halben Bio Zitrone und Orange (Schale zum Verzehr geeignet)

1 Bio-Ei (Größe M) zum Bestreichen

1 Schuss Milch

etwas Hagelzucker und Mandelblättchen zum Bestreuen

Knetzeit.

3 Minuten langsam, 7 Minuten intensiver, gesamt 10 Minuten

Teigruhe nach dem Kneten: 20 Minuten

Gehzeit vor dem Backen: ca. 30-40 Minuten

Backzeit.

ca. 28 -30 Minuten bei 170°C Heißluft oder 180°C Ober- Unterhitze (mit ganz leicht geöffneter Backofentür)

Zubereitung.

1. Alle Teigzutaten genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten. Den Teig nach dem Kneten mit einem Geschirrtuch abdecken und bei Raumtemperatur 20 Minuten rasten lassen.

2. Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und zwei gleich große Teigstücke auswiegen. Die beiden Teigstücke rundformen (wirken) und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Oberfläche gut mit Wasser befeuchten und 30- 40 Minuten bei Raumtemperatur zugedeckt gehen lassen.

3. In der Zwischenzeit den Backofen auf 170° C Heißluft oder 180 °C Ober- Unterhitze vorheizen. Die beiden Brote vor dem Backen kräftig und vor allen gleichmäßig mit einer Ei- Milchmischung bestreichen. Mit Hagelzucker und Mandelblättchen kräftig bestreuen. Mit einer Nadel ca. 20 mal bis zum Boden gut durchstechen. Die Brote in die mittlere Schiene des Backofens schieben und sofern möglich mit leicht geöffneter

Backofentür backen. Die Brote nach dem Backen auf einem Rost gut auskühlen lassen.