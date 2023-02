Faschingskrapfen

Zutaten für den Teig

30 dag Mehl

1/2 Würfel Germ

1/8 l lauwarme Milch

3 EL Zucker

6 dag Butter

3 Dotter

1 TL Vanillezucker

1 Prise Salz

geriebene Zitronenschale



Außerdem:

Marillenmarmelade

Backfett

Staubzucker

Zubereitung.

1.Die Germ in etwas Milch auflösen, etwas Zucker und Mehl unterrühren. Mit Mehl bestreuen. Zugedeckt rasten lassen. In der restlichen Milch die Butter auflösen.



2. Sobald das Dampfl Risse zeigt, mit den restlichen Teigzutaten zu einem nicht zu festen, glatten Teig verarbeiten. Eine halbe Stunde gehen lassen.



3. Den Teig in 5-dag-Stücke teilen. Diese zu kleinen Teigfladen formen. Etwas Marmelade in die Mitte setzen. Die Teigfladen mit den Fingern zu runden gleichmäßigen Krapfen verschließen. Nochmals zugedeckt rasten lassen, bis sie das doppelte Volumen erreicht haben.



4. So viel Backfett auf 180 Grad erhitzen, dass die Krapfen schwimmend herausgebacken werden können.



5. Die Krapfen zuerst zugedeckt auf der einen Seite drei Minuten backen, dann umdrehen und im offenen Topf(etwa vier Minuten) weiterbacken, bis die Oberseite matt ist. Auf einem Kuchengitter abtropfen lassen und mit Staubzucker bestreuen.

