Nussecken

Zutaten

1/4 kg Mehl

15 dag Butter

15 dag Staubzucker

1 Ei

15 dag Haselnüsse

1 Prise Salz

5 dag Bitterschokolade

Nelkenpulver

Zimt

geriebene Zitronenschale

4 cl Birnenschnaps

1 TL Backpulver

Kakaopulver

Marmelade





Zubereitung

1. Die Schokolade in Stücke brechen und über Dunst schmelzen. Die Haselnüsse auf ein Backblech legen und ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Gute fünf Minuten rösten. Auf ein Tuch geben. Durch Reiben mit dem Tuch einen Teil der Schale entfernen. Die Nüsse fein hacken.



2. Die zimmerwarme Butter mit dem Mehl verbröseln. Nüsse, Ei, Schokolade, Salz, Zitronenschale, etwas Zimt und Nelkenpulver dazugeben und vermischen. Den Birnenschnaps darüber träufeln. Mehl, Backpulver und einen guten EL Kakaopulver darüber sieben. Rasch zu einem Teigkneten. In Folie wickeln und eine Stunde kalt stellen.



3. Den Teig dünn ausrollen. Halbieren. Die eine „Platte“ auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Marmelade (Marille oder Himbeere) bestreichen. Mit Teig abdecken. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Eine Viertelstunde backen. Auskühlen lassen und mit dem Messer in Dreiecke schneiden.





