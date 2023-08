Dalken mit Heidelbeerragout

Zutaten für 4 Personen.

Für die Dalken.

4 Eier

Salz

1/8 l Sauerrahm

12 dag glattes Mehl

10 dag Backzucker

Butterschmalz

Staubzucker

Für das Ragout.

1/2 kg Heidelbeeren

1 dl Kirschsaft oder Portwein

Gelierzucker

Zitronensaft

Zubereitung.

1. 2 bis 3 EL Gelierzucker über die Heidelbeeren streuen. Den Saft einer halben Zitrone darüber träufeln. Gut vermengen und eine halbe Stunde zugedeckt marinieren.

2. Portwein mit 1 EL Zucker bzw. Kirschsaft etwas einkochen lassen. Die Heidelbeeren dazugeben. Fünf Minuten bei nicht zu starker Hitze kochen. Auskühlen lassen.

3. Die Eier trennen. Die Eiklar mit dem Backzucker zu Schnee schlagen. Die Dotter mit Sauerrahm, Mehl und einer Prise Salz glattrühren. Zuerst ein Drittel vom Schnee mit dem Teig verrühren, dann den Rest unterheben.

4. In einer Pfanne etwas Butterschmalz zerlassen. Kleine runde Ausstecher aus Metall in die Pfanne setzen. Etwa 1 EL Teig in den Metallring geben und bei eher milder Hitze auf beiden Seiten goldgelb backen. Wer eine Dalkenpfanne besitzt, verwendet natürlich diese.

5. Einen Dalken auf einen Teller setzen. Etwas Heidelbeerragout darauf verteilen. Einen zweiten Dalken darauf setzen. Mit Staubzucker bestreuen.



Dagobert-Rezepte © Spencer Davis