Schweinsfischerl in Rosmarinsoße

Zutaten für 2 Personen.

4 Medaillons vom Schwein, à 7 bis 8 dag

1 bis 2 Schalotten

4 Rosmarinzweige

1 dl Kalbsfond

1 dl Schlagrahm

Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

15 dag Bandnudeln

Zubereitung.

1. Die Medaillons salzen und pfeffern. Etwas Olivenöl und Butter mit einem Rosmarinzweig in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch auf beiden Seiten kurz anbraten. Zum Fertiggaren ins 80 Grad heiße Backrohr stellen. Das dauert etwa 20 Minuten. Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Die Schalotten klein würfeln. In etwas Butter andünsten. Die Rosmarinzweige dazulegen. Mit Kalbsfond ablöschen.



2. Einige Minuten kochen lassen. Den Schlagrahm einrühren und nochmals aufkochen. Kochen lassen, bis eine leichte Bindung entsteht. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Rosmarin entfernen. Die Nudeln in die Sauce geben und gut durchschwenken. Das Fleisch auf vorgewärmte Teller setzen. Den ausgetretenen Fleischsaft eventuell nochmals erhitzen und mit 2 bis 3 TL eiskalter Butter montieren. Mit den Nudeln servieren.



Tipp: Wenn Sie keinen Kalbsfond vorrätig haben, können Sie natürlich auch Hühner- oder Gemüsesuppe verwenden.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis