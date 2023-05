Reisfleisch auf italienische Art

Zutaten für 4 Personen.

40 dag Risotto Reis

10 dag Schweinsfischerl

Butter

10 dag mageres Kalbfleisch

Olivenöl

Parmesan

2 Rosmarinzweige

1 bis 1,5 l Gemüsesuppe

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

evtl. Zimt

Piment

Zubereitung.

1. 8 dl Gemüsesuppe aufkochen. Den Reis in die kochende Flüssigkeit streuen. Einmal heftig aufkochen lassen. Dann die Hitze der Kochplatte stark reduzieren(niedrigste Temperatur stufe) und den Reis zugedeckt eine Viertelstunde garen lassen.



2. Inzwischen das Fleisch in kleine Würfel schneiden.1 EL Öl und 1 EL Butter mit Rosmarin erhitzen. Das Fleisch im heißen Fett anrösten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Rosmarin entfernen. (Tipp zum Ausprobieren: Eine Prise Zimt und etwas frisch gemahlener Piment geben dem Ganzen eine außergewöhnliche Würze.) Das Fleisch bei wenig Hitze fertig garen. Die Hälfte vom Ragout unter den Reis mengen. Nun noch nach und nach so viel heiße Suppe zum Reis geben und das Ganze so lange bei wenig Hitze garen lassen, bis der Reis al dente (außen weich, innen mit bissfestem Kern) gekocht ist.



3. Zum Schluss noch einige kleine Butterstücke (ca. 1 EL) und 2 EL frisch geriebenen Parmesan mit dem restlichen Ragout unter den Reis mengen.





