Hühnerterrine



Kann als Vorspeise oder kleines Abendessen serviert werden.

Zutaten für 4 Personen

5 dag geputzte Hühnerleber

20 dag Hendlbrustfilet

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1/8 kg Butter

Madeira (Wein)

getrockneter Thymian

Piment a. d. Mühle

Salz

grob gemahlener Pfeffer

Zubereitung

1. Hendlfleisch und -leber in kleine Stücke schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln. In 4 EL Butter anschwitzen. Fleisch dazugeben und bei milder Hitze garen. Nach drei Minuten die Leber zufügen und weitere drei Minuten garen. Mit 2 EL Madeira ablöschen und noch eine Minute garen.



2. Die restliche Butter bei wenig Hitze schmelzen. Die etwas abgekühlte Fleisch-Leber Masse im Cutter (Küchenmaschine) fein zerhacken. Die Butter nach und nach untermengen. Mit Salz, Pfeffer, Thymian und Piment würzen. Die Masse in eine kleine Keramik- oder Glasschüssel geben und zugedeckt im Kühlschrank durchziehen lassen.



3. Rechtzeitig vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen. Die Lebercreme sollte beim Essen zimmerwarm sein, damit sie sich besser streichen lässt.



Mit Bauern- oder Toskanabrot servieren.





