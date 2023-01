Geflügel-Einmachsuppe

Zutaten für 4 Personen

1 Suppenhuhn (ca. 1,2 kg)

1 B. Wurzelwerk

2 Zwiebeln

Pfefferkörner

Pimentkörner

Butter

Muskatnuss

2 dl Schlagrahm

Mehl

Noilly Prat (trockener französischer Wermut)

1 B. Petersilie

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung

1. Das Wurzelwerk putzen und in Stücke schneiden. Die Zwiebeln halbieren. Die Schnittseiten in einer Pfanne goldbraun anrösten. Wurzelwerk, Zwiebeln, Hendl, zehn Pfefferkörner und fünf Pimentkörner in einen großen Topf geben. Mit Wasser bedecken. Etwa eineinhalb Stunden kochen lassen.



2. Die ausgekühlte Suppe durch ein Sieb gießen. Das Fett abschöpfen.



3. Das Hendlfleisch von den Knochen lösen. Die Haut entfernen. Das Fleisch in kleine Stücke schneiden.



4. Die Suppe nochmals erhitzen. Aus 2 EL Butter und 3 dag Mehl

eine helle Einbrenn zubereiten. Etwas Suppe unter Rühren dazugießen. Die Einbrenn mit dem Obers unter die kochende Suppe rühren. Bei wenig Hitze zehn Minuten köcheln lassen.



5. Das Hendlfleisch in die Suppe geben. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und einem Schuss Noilly Prat abschmecken. Die Petersilie fein hacken und unter die Suppe mengen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis