Sauerkrautstrudel

Zutaten

Für den Teig:

20 dag glattes Mehl

2 EL Öl

Salz

1 dl lauwarmes Wasser

Für die Fülle:

1/2 kg Sauerkraut

1 kleine Zwiebel

1 TL Wacholderbeeren

Schweineschmalz

1 kleiner Erdapfel

Zucker

Kümmel

Butter

10 dag Karreespeck, aufgeschnitten

Zubereitung

1. Aus den Teigzutaten einen Strudelteig zubereiten. Eine halbe Stunde zugedeckt rasten lassen. Die Zwiebel hacken und in etwas Schweineschmalz andünsten. 1 EL Zucker darüberstreuen und goldgelb karamellisieren lassen. Das Sauerkraut dazugeben. Mit Kümmel und Wacholderbeeren würzen. Knapp mit Wasser bedecken. Zugedeckt bei mittlerer Hitze weich kochen. Das dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Zehn Minuten vor Ende der Garzeit den Erdapfel ins Kraut reiben.



2. Den Speck in Streifen schneiden und in einer Pfanne ohne Fett glasig ausbraten. Etwas Butter zerlassen.



3. Den Strudel dünn ausziehen. Auf ein Küchenhangerl legen, mit Butter bestreichen. Das Sauerkraut darauf verteilen. Den Speck darüberstreuen. Den Strudel mithilfe des Hangerls aufrollen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Mit flüssiger Butter bestreichen. Den Strudel ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis