Genusspass 2024

Der Kleine Zeitung Genusspass enthält 4 Gutscheine für je ein 3-Gang-Menü. Um 75 Euro können Sie in 23 Partnerrestaurants in der Steiermark und in Kärnten Ihre Gutscheine einlösen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Alle Informationen zum Genusspass, den teilnehmenden Restaurants und Verkaufsstellen finden Sie hier.

Gewinnspiel

Wir verlosen zwei druckfrische Kleine Zeitung Genusspässe.

Teilnahmeschluss: 11. Dezember 2023