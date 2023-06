Wer heuer schon den Kärnten-Bonus Plus in Höhe von 600 Euro erhalten hat, bekommt noch einmal 300 Euro. Das Geld bekommen ungefähr 45.000 Haus-Halte in Kärnten. Das hat die Kärntner Landes-Regierung am Montag, den 19. Juni 2023, beschlossen.

Kein neuer Antrag nötig

Bezahlt wird das Geld mit dem Wohn- und Heizkostenzuschuss, den das Land Kärnten vom Staat Österreich bekommen hat. Vom Kärnten-Bonus weiß man schon, wer ein Recht auf das Geld hat. Die Haus-Halte wurden schon überprüft. Das Geld wird von selber auf das Konto überwiesen. Man muss keinen neuen Antrag stellen. Das Geld wird nur bis zu einer gewissen Einkommens-Grenze bezahlt. Wer zu viel Einkommen hat, bekommt kein Geld.

Alles ist teurer geworden.

Das Geld soll den Menschen helfen. Das sagt Landes-Hauptmann Peter Kaiser. Kaiser ist von der SPÖ. Das Geld bekommen zum Beispiel Allein-Erziehende mit einem Einkommen unter 1.600 Euro netto. Allein-Erziehende sind Personen mit Kindern, die ohne einen 2. Eltern-Teil im Haus-Halt leben. Wenn 2 Erwachsene zusammen leben und weniger als 2.400 Euro netto verdienen, bekommen sie das Geld auch.

Netto heißt: Nachdem Steuern und Abgaben abgezogen wurden. Netto-Einkommen ist das Geld, das man wirklich ausbezahlt bekommt. Wer den Kärnten-Bonus noch nicht bekommen hat, kann ab Juli einen Antrag stellen.

Viele Förderungen

Das Geld soll schnell und ohne Probleme da ankommen, wo es dringend gebraucht wird. Das sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Gruber ist von der ÖVP. Das Land Kärnten hat schon viele Förderungen vergeben. Vor allem Familien mit Kindern bekommen viele Förderungen.

Das sagt die Regierung.