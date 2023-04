Klagenfurt möchte bis 2030 klimaneutral werden. Klimaneutral heißt, dass das Klima der Erde nicht weiter durch Abgase von Fahrzeugen belastet wird. Klagenfurt nimmt als einzige Stadt in Österreich an der EU-Cities-Mission teil. Die EU-Cities-Mission hilft Städten in Europa dabei, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Die EU-Cities-Mission hat zum Ziel, dass bis 2030 mindestens 100 Städte klimaneutral sind. Diese Städte sollen Vor-Bilder für andere Städte sein. Bis 2050 sollen alle Städte klimaneutral sein.

Auch Klagenfurt

Damit Klagenfurt dieses Ziel erreicht, muss jedes Jahr sehr viel CO2 gespart werden. Wenn CO2 ausgestoßen wird, ist das schlecht für das Klima. CO2 sparen kann man zum Beispiel, wenn man mehr mit öffentlichen Verkehrs-Mitteln oder mit dem Fahrrad fährt. CO2 sparen kann man auch, wenn man weniger heizt und Strom spart.

Es wurde schon einiges gemacht

Es wurden in Klagenfurt schon einige Dinge gemacht. Die Stadt-Werke Klagenfurt kaufen nur noch Strom, der aus erneuerbarer Energie ist. Erneuerbare Energien sind zum Beispiel Wasser-Kraft, Wind-Kraft oder die Sonne. Die Fern-Wärme wird aus Bio-Masse gemacht. Mit Fern-Wärme kann man Gebäude heizen. Die Wärme wird in Kraft-Werken gemacht. Dann kommt sie über Rohre zu den Häusern und macht die Heiz-Körper warm. Mit Bio-Masse sind nachwachsende Roh-Stoffe gemeint. Nachwachsende Roh-Stoffe sind zum Beispiel Holz, Bio-Müll oder Pflanzen.

Viel erneuerbare Energie

In Klagenfurt wird für die Fern-Kälte vorbereitet. Fern-Kälte ist so ähnlich wie Fern-Wärme. Fern-Kälte macht die Häuser aber nicht warm, sondern kühl. Erd-Gas wird durch grünes Gas ersetzt. Grünes Gas entsteht zum Beispiel aus Abfällen wie Bio-Müll. In Klagenfurt sollen mehr Photovoltaik-Anlagen gebaut werden. Durch Photovoltaik-Anlagen wird aus der Sonne Strom erzeugt. Neue Wohn-Siedlungen sollen als Smart-City gebaut werden wie bei „Hi Harbach“. Unter Smart-City versteht man einen modernen und umweltfreundlichen Stadt-Teil, der auch gut zu erreichen ist. Ab Herbst 2023 kann man E-Car-Sharing nutzen. E-Car-Sharing heißt, dass sich mehrere Personen ein Elektro-Auto teilen.

Auch Busse werden klimaneutral

Die Busse in Klagenfurt sollen auch klimaneutral werden. Das soll 144 Millionen Euro kosten. Die Stadt-Werke Klagenfurt bekommen 44 Millionen Euro Bundes-Förderung. Eine Förderung ist Geld, das man für einen bestimmten Zweck bekommt. Eine Bundes-Förderung ist Geld vom Staat Österreich. Die Stadt-Werke Klagenfurt besprechen gerade einen Kredit in Höhe von 72 Millionen Euro. Bei einem Kredit leiht man Geld von einer Bank aus. Jeden Monat wird vom Geld etwas zurückgezahlt. Die ersten Elektro-Busse sollen im Herbst 2024 in Klagenfurt unterwegs sein.

Klima-Neutralität in Klagenfurt kostet 500 Millionen Euro

Damit Klagenfurt klimaneutral wird, müssen 500 Millionen Euro ausgegeben werden. Ungefähr die Hälfte des Geldes soll aus Förderungen kommen. Für den Rest des Geldes braucht die Stadt Klagenfurt mehrere Kredite. Das sagt Wolfgang Hafner. Hafner ist der Leiter von der Abteilung Klima und Umwelt-Schutz der Stadt Klagenfurt. Die Stadt Klagenfurt muss genau überlegen, wofür sie das Geld ausgibt. Die Stadt Klagenfurt muss mehr Geld einnehmen, als sie ausgibt. Für das Jahr 2023 ist das gelungen. Das sagt Philipp Liesnig von der SPÖ. Liesnig ist der Vize-Bürgermeister von Klagenfurt. Liesnig ist auch Finanz-Referent. Ein Referent ist für einen bestimmten Fach-Bereich zuständig. Der Finanz-Referent ist für das Geld einer Stadt zuständig.

Hohe Strafen

Wenn Österreich diese Klima-Ziele nicht erreicht, muss eine Strafe in Höhe von 9 Milliarden Euro gezahlt werden. Klima-Ziele helfen einem Land dabei, mehr auf die Umwelt zu schauen. Christian Scheider sagt, dass die Landes-Regierung in Kärnten mithelfen muss. Scheider ist Bürger-Meister von Klagenfurt. Scheider ist vom Team Kärnten. Vor der Wahl hat die Landes-Regierung Hilfe versprochen. Scheider hofft, dass die neue Landes-Regierung ihr Versprechen einhält.