Vor der Wahl haben die SPÖ und die ÖVP unterschiedliche Meinungen zum Flug-Hafen gehabt. Auch in den Koalitions-Verhandlungen haben sie noch verschiedene Meinungen zum Flug-Hafen. Eine Koalition ist die Zusammen-Arbeit von verschiedenen politischen Parteien. Bei den Koalitions-Verhandlungen reden die Parteien aus, wie sie zusammenarbeiten wollen. Trotz der unterschiedlichen Meinungen zum Flug-Hafen in Klagenfurt werden die SPÖ und die ÖVP zusammenarbeiten. Peter Kaiser sagt, dass die SPÖ und die ÖVP sich zum Flug-Hafen einigen werden. Es ist also sicher, dass die SPÖ und die ÖVP in Kärnten wieder für 5 Jahre regieren werden. Die SPÖ und die ÖVP arbeiten in Kärnten jetzt schon 10 Jahre zusammen. Die Parteien arbeiten sehr gut zusammen.

Interview mit Peter Kaiser und Martin Gruber

Es gibt ein Interview von Peter Kaiser und Martin Gruber. Ein Interview ist eine Befragung. Um zum Video zu kommen, bitte hier klicken: Video im Original-Bericht. Das Video ist aber nicht in einfacher Sprache.

Zu den Themen Pflege und Energie gibt es noch offene Fragen. Bis zum Freitag, den 31.3.2023, sollte alles geklärt werden. Es ist möglich, dass die Koalition in wenigen Tagen schon fix ist. Spätestens bis Montag, den 03.04.2023, sollen sich die SPÖ und die ÖVP einig sein. Die SPÖ und die ÖVP sind sich bei den meisten Dingen schon einig. Das sagt der Landes-Rat Martin Gruber von der (ÖVP).

Ob Martin Gruber Landeshauptmann-Stellvertreter wird, weiß man noch nicht. Zuerst werden die Themen ausgeredet. Danach wird verhandelt, welche Politiker die verschiedenen Aufgaben übernehmen. Wahrscheinlich wird es keine großen Veränderungen bei den Personen in der Regierung geben. Bei der Verteilung von Referaten wird es wahrscheinlich Änderungen geben. Ein Referat ist ein bestimmter Fach-Bereich in der Politik. Es gibt zum Beispiel ein Familien-Referat oder ein Verkehrs-Referat.

Wichtige Themen im Regierungs-Programm

Das neue Regierungs-Programm soll wichtige Themen behandeln. Diese Themen werden aber noch besprochen. Deshalb gibt es noch keine genauen Informationen. In den letzten Jahren war es wegen Corona sehr schwierig. Die neue Regierung möchte sich in den nächsten 5 Jahren mehr mit eigenen Themen beschäftigen.

Die Landes-Abgabe für den ORF bleibt. Ab 2024 wird es eine Haushalts-Abgabe für den ORF geben. In Kärnten wird es zusätzlich eine Landes-Abgabe geben. Die Landes-Abgabe hilft dabei, die Musik-Schulen in Kärnten zu bezahlen. In Niederösterreich hat die neue Regierung aus ÖVP und FPÖ die Landes-Abgabe abgeschafft. In Kärnten wird die Landes-Abgabe aber trotzdem kommen.