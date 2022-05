Michaela Tiefenbacher hat in ihren Hotels Schönleitn und Seeleitn 170 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Tiefenbacher ist eine Hotel-Besitzerin aus Finkenstein. Finkenstein liegt in der Nähe vom Faakersee. Die Hotels Schönleitn und Seeleitn liegen am Faakersee. In der Ukraine ist jetzt Krieg, deshalb sind Menschen geflüchtet. Die Ukraine ist ein Land im Osten von Europa. Viele der Flüchtlinge suchen nun einen Wohn-Platz und eine Arbeit.

Die Gemeinde half mit

Damit die Flüchtlinge nicht so schnell umziehen müssen, wurden die beiden Hotels nicht als Not-Quartiere angemeldet. Deshalb hat Tiefenbacher keine Unterstützung für die Aufnahme bekommen. Die Flüchtlinge bekommen die Versorgung in den Hotels und von der ganzen Gemeinde. Die Flüchtlinge wurden bis Anfang Mai in den Hotels aufgenommen. Also bis zum Beginn der Haupt-Saison. Unter Haupt-Saison versteht man die Zeit, in der die meisten Menschen Urlaub machen.

Neue Arbeits-Stellen

Tiefenbacher sagt, dass 20 Flüchtlinge in ihren Hotels arbeiten werden. 15 Flüchtlinge werden in anderen Hotels am Faakersee arbeiten. Tiefenbacher sagt auch, dass die Menschen sehr dankbar und fleißig sind. Viele der Flüchtlinge haben in ihrer Heimat aber eine andere Arbeit gehabt und verstehen die Sprache nur schwer. Die Arbeits-Kräfte können auch zwischen den Hotels am Faakersee und der „Kanzlerin“ wechseln. „Die Kanzlerin“ ist ein neues Hotel auf der Gerlitzen. Es gehört auch Tiefenbacher und wird Ende Juni aufgemacht. Die Gerlitzen ist ein Berg in der Nähe von Villach.

