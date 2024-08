Wann ist ein Insekten-Stich gefährlich?

Die Wespen sind in diesem Sommer besonders lästig. Es gab in Kärnten heuer auch schon Fälle, in denen ein Wespen-Stich gefährlich wurde. Auch für Menschen, die nicht allergisch sind, kann ein Wespen-Stich gefährlich werden. Eine Expertin gibt Tipps, was man nach einem Stich von Wespen, Bienen oder Gelsen tun kann.