Die Geschäfte in Kärnten bereiten sich für die Weihnachts-Zeit vor. Lidl hat am Montag, den 16.10.2023 gesagt, dass sie ihre Geschäfte am 8. Dezember schließen. Geschäfte vom Rewe-Konzern bleiben auch zu. Außer Rewe-Geschäfte die unbedingt offenhalten müssen. Zu Rewe gehören die Geschäfte, Billa, Billa Plus, Bipa und Penny. Diese Geschäfte haben heuer am 8. Dezember geschlossen. Heuer hat dm alle Geschäfte offen.

8. Dezember ist ein Freitag

Seit dem Jahr 1995 dürfen die Geschäfte am 8. Dezember offen haben. Manche Geschäfte haben aber trotzdem zu. Weil der 8. Dezember ein Feiertag ist, müssen die Firmen den Mitarbeitern mehr Geld bezahlen. Heuer ist der 8. Dezember auf einem Freitag. Hier gehen besonders viele Menschen einkaufen.

Mehr Geld für die Mitarbeiter

Heuer gibt es im Dezember 2 Tage weniger zum Einkaufen. Deshalb ist es für die Geschäfte gut, wenn sie aufsperren. Das sagt der Geschäfts-Führer von dm Harald Bauer. Mitarbeiter die am 8. Dezember arbeiten müssen, bekommen mehr Geld.

Hofer hat andere Öffnungs-Zeiten

Hofer wird seine Geschäfte am 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben. Die Geschäfte Interspar und Eurospar haben auch geöffnet. Die ADEG-Geschäfte können selbst entscheiden, ob sie schließen oder offen haben.