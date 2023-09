Zum 1. Mal gibt es im Zoo Schönbrunn gleich 2 Königs-Pinguin-Küken in einem Jahr. Das ist ein historisches Ereignis. Für den Zoo Schönbrunn ist das ein großer Erfolg. Geschlüpft sind die beiden Küken bereits am 23. Juli und am 5. August. Da Königs-Pinguine ihre Eier auf den Füßen halten und schützen, konnte der Nachwuchs nur sehr schwer gesehen werden.

Die beiden Küken sind wohlauf. In ungefähr 10 Monaten bekommen die beiden Küken wasserabweisende Federn, womit sie auch schwimmen können.