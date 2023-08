In Russland stürzte vergangene Woche am Mittwoch ein Privat-Flugzeug ab. In diesem soll Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin gesessen sein. Die Wagner-Gruppe rund um Jewgeni Prigoschin ist eine russische Söldner-Gruppe. Die Mitglieder sind Soldaten und haben im Krieg in der Ukraine für Russland gekämpft. Der Chef der Gruppe hat sich gegen den russischen Präsidenten gestellt und wollte in das Land einmarschieren. Das ist ihm aber nicht gelungen.

Mithilfe eines DNA-Tests von russischen Behörden wurde der Tod offiziell bestätigt. Mit Jewgeni Prigoschin waren noch 9 weitere Personen an Bord. Einer davon war sein Stellvertreter Dmitri Utkin. Alle Personen an Bord kamen laut DNA-Tests ums Leben. Dies bestätigte das "Ermittlungs-Komitee".

Warum das Privat-Flugzeug abgestürzt ist, ist noch unklar. Es gibt Spekulationen, dass es ein Anschlag war.